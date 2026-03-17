Посол рассказал, обращался ли Иран с предложением переговоров к США

Иран не просил о перемирии и не обращался с предложением переговоров к США. Об этом заявил РИА Новости посол Исламской Республики в Вене Асадолла Эшраг Джахроми.

«Насколько мне известно, и вопреки ложным заявлениям президента [США Дональда] Трампа, мы не добивались прекращения огня и не запрашивали переговоров. В настоящий момент нашим главным приоритетом является защита нашей страны и нашего народа от агрессоров», — отметил дипломат.

14 марта Иран выдвинул новые условия для прекращения войны с США. В Тегеране заявили, что готовы обсуждать окончание конфликта только после выплаты компенсаций за нанесенный ущерб и полного вывода американских сил из Персидского залива. В Вашингтоне при этом заявляют о намерении довести противостояние до окончательной победы и не исключают дальнейшей эскалации. На фоне взаимных ультиматумов стороны демонстрируют готовность продолжать борьбу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

10 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил Россию за ее позицию в поддержку Исламской Республики на фоне агрессии США и Израиля.

Ранее в Иране перечислили возможные условия для открытия Ормузского пролива.

 
