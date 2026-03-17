Синоптик рассказала, когда в Москве исчезнут сугробы

Синоптик Паршина: в Москве полностью исчезнут сугробы к концу марта
Снег в Москве окончательно растает нескоро, но сугробы полностью исчезнут к концу марта. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в разговоре с РИА Новости.

«Снег в Москве тает не совсем быстро лишь из-за своей плотности, поэтому его максимальные уменьшения составляют до двух сантиметров в сутки. Сугробы еще остаются в московском регионе, около 13 сантиметров снега, но до конца марта все должно растаять», — сообщила синоптик.

Паршина также добавила, что в заповедниках и некоторых парках, а также в лесах снег будет таять намного дольше, но на открытых участках города его не будет уже скоро.

До этого Паршина рассказала, что на этой неделе в Москве ожидаются отрицательные температуры. Она сообщила, что в ночные часы температура будет колебаться около нуля и временами опускаться ниже. Синоптик при этом уточнила, что в разные дни возможны показатели примерно от –4°C до +2°C. При этом в дневные часы столбики термометров в российской столице не опустятся ниже нуля.

Ранее в Петербурге ночь на 14 марта стала самой теплой за 136 лет наблюдений.

 
