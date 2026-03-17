Россиян предупредили об опасности чистки гаджетов популярными антисептиками

Профессор Юрасов: популярные бытовые антисептики могут быть опасны для гаджетов

При непосредственном контакте гаджета с кожей рук и лица создаются оптимальные условия для переноса и сохранения патогенов, включая устойчивые штаммы бактерий и вирусы с липидной оболочкой. Поэтому регулярная обработка устройства является важным элементом личной гигиены, сравнимой по значимости с мытьем рук. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор кафедры наноэлектроники, доктор физико-математических наук РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

Наиболее эффективными и при этом щадящими для компонентов гаджета являются растворы на основе изопропилового спирта концентрацией 70–75% или этилового спирта крепостью не менее 60%.

«Их молекулярная структура обеспечивает разрушение липидных оболочек многих вирусов, включая семейство коронавирусов, и мембран бактерий, приводя к их инактивации. При этом данные составы относительно безопасны для олеофобного покрытия дисплея, которое отталкивает жир и влагу», — поделился эксперт.

Средства на основе хлора или пероксида водорода, несмотря на свою эффективность, являются сильными окислителями. Их применение приводит к необратимой деградации олеофобного слоя дисплея, помутнению пластиковых элементов и потенциальному повреждению резиновых уплотнителей, отвечающих за влагозащиту.

«Категорически не рекомендуется распылять антисептик непосредственно на устройство. Жидкость может проникнуть под защитные мембраны в области разъемов зарядки, динамиков и микрофонов, что со временем приведет к окислению контактов и ухудшению качества звука. Нанесите небольшое количество раствора на безворсовую салфетку из микрофибры или аналогичного мягкого материала, а затем аккуратно протрите поверхности смартфона, избегая сильного нажима», — отметил Юрасов.

Для труднодоступных зон вокруг камеры, портов и аудиоразъемов допустимо использовать ватную палочку, слегка смоченную в спиртовом растворе и тщательно отжатую. После процедуры устройству необходимо дать полностью высохнуть в выключенном состоянии в течение одной-двух минут.

«Чрезмерно частое использование даже правильных спиртовых растворов может постепенно истощить олеофобный слой. Поэтому для ежедневного удаления загрязнений оптимальны специализированные антибактериальные салфетки для электроники, не содержащие спирта или имеющие его в минимальной концентрации. Более агрессивную дезинфекцию с применением спирта рационально проводить по мере необходимости — после посещения публичных мест, транспорта или в период повышенной эпидемиологической нагрузки», — резюмировал эксперт.

