В России проиндексируют социальные пенсии

В России пройдет индексация социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Повышение социальных пенсий с 1 апреля затронет инвалидов, детей-инвалидов и граждан без страхового стажа, сообщает газета «Известия».

Как сообщил депутат Государственной думы Никита Чаплин, индексация прежде всего затронет получателей социальных пенсий.

«Это граждане, которые по разным причинам не имеют достаточного страхового стажа для назначения страховой пенсии или вовсе его не заработали. В эту категорию входят инвалиды I, II и III групп, инвалиды с детства, дети-инвалиды, а также граждане, потерявшие кормильца», — подчеркнул депутат.

По словам депутата, коэффициент индексации пенсий в 2026 году утвержден на уровне 1,068.

Отмечается, что после индексации размеры базовых социальных пенсий вырастут на 6,8%. Так, социальная пенсия по старости увеличится примерно с 8824 до 9424 рублей. Пенсия инвалида I группы вырастет с 17 648 до 18 848 рублей, а социальная пенсия ребенка-инвалида или инвалида с детства I группы — с 21 178 до 22 618 рублей.

До этого сообщалось, что с апреля социальные пенсии проиндексируют на 6,8%. Повышение связано с ростом прожиточного минимума по сравнению с прошлым годом.



