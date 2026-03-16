Программа долгосрочных сбережений в 2026 году: в чем суть и как она работает

Что дает программа долгосрочных сбережений, как в ней участвовать, условия и выплаты

В стране растет популярность программы долгосрочных сбережений (ПДС). По данным Минфина России, количество участников превысило 10,5 млн человек. Как работает эта программа, что она дает, кому доступна и как эффективнее копить на пенсию — в материале «Газеты.Ru».

Что такое программа долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений — это накопительно-сберегательный продукт с участием государства, запущенный в России в 2024 году. Его задача — помочь гражданам накопить дополнительные средства к моменту выхода на пенсию.

По данным Банка России на январь 2026 года, за время работы программы долгосрочных сбережений привлечено уже 717 млрд рублей.

> 10 млн договоров заключено по программе долгосрочных сбережений на 1 января 2026 года, по данным Банка России

Как отметила в разговоре с «Газетой.Ru» экономист, эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе, суть программы долгосрочных сбережений (ПДС) проста: вы добровольно откладываете деньги себе на будущее, а государство добавляет к ним свои средства — софинансирует.

Цель программы — помочь людям сформировать финансовую подушку безопасности, дополнительный доход к пенсии или накопления на крупные цели. Деньги не просто хранятся, а инвестируются НПФ — негосударственными пенсионными фондами, которые управляют вашими накоплениями. Обычно это облигации. Полученный от этих инвестиций доход фонд зачисляет на счет. И пока вы не снимите деньги, они не облагаются налогом. Ольга Гогаладзе экономист, эксперт по финансовым рынкам

Как работает программа долгосрочных сбережений

Оператор программы долгосрочных сбережений — негосударственный пенсионный фонд (НПФ). После заключения договора он начинает инвестировать ваши средства и приумножать сбережения.

Перед тем как выбрать НПФ, важно ознакомиться с реестром лицензий негосударственных пенсионных фондов на сайте Банка России.

По состоянию на март 2026 года, в реестр входит 32 НПФ.

Заключить договор с понравившимся негосударственным пенсионным фондом можно как в офисе организации, так и на ее сайте. После этого участник программы самостоятельно вносит любые суммы на свой счет.

Сбережения в ПДС формируются за счет:

* личных взносов,

* взносов работодателя,

* софинансирования государства,

* пенсионных накоплений,

* инвестиционного дохода.

Выплаты накопленных средств можно получить:

* по истечении 15 лет с даты заключения договора;

* по достижении возраста 55 лет для женщин и 60-ти — для мужчин;

* досрочно, в особых жизненных ситуациях. Например, если человеку потребовалось дорогостоящее лечение, или в случае потери кормильца.

Виды выплат:

* пожизненная;

* периодическая (с установленным сроком выплаты);

* единовременная. Эту выплату можно оформить спустя 15 лет после заключения договора либо если размер пожизненных периодических выплат в случае их назначения составляет менее 10% прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ.

Условия программы

Процедура вступления в программу долгосрочных сбережений максимально упрощена. С 1 октября оформить договор можно онлайн через портал «Госуслуги».

Как вступить в ПДС

* Перейдите в робот-помощник Макс на портале «Госуслуги».

* Введите в строке запроса «вступить в ПДС».

* Ознакомьтесь со списком НПФ, доступных для заключения договора.

* Заключите договор с НПФ на сайте фонда или при личном обращении.

* При заключении договора на сайте некоторых НПФ доступно подписание в приложении «Госключ». Это означает, что подписать договор можно онлайн, на «Госуслугах».

Как подписать договор в «Госключе» • Скачайте приложение «Госключ» в RuStore, Google Play, App Store или AppGallery.

• Руководствуясь подсказками, получите сертификат усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП).

• Выберите понравившийся НПФ.

• Авторизуйтесь на сайте выбранного НПФ с помощью логина и пароля от «Госуслуг».

• Нажмите кнопку «Заключить договор».

• В течение суток договор придет в приложение «Госключ». На подписание документа у вас будет 24 часа. После этого договор будет аннулирован, его потребуется сформировать заново.

Как рассчитывается доплата от государства

Один из главных плюсов программы ПДС — софинансирование государства. Чтобы его получить, нужно вносить не менее 2 тыс. руб. ежегодно.

36 тыс. руб. ежегодная максимальная доплата для вкладчиков от государства

Размер софинансирования ПДС зависит от ежемесячного дохода граждан:

* менее 80 тыс. руб. в месяц — государство добавит по 1 рублю к каждому рублю вкладчика. Чтобы получить максимальное софинансирование достаточно внести 36 тыс. руб. ежегодно.

* от 80 тыс. до 150 тыс. руб. — государство добавит 50 копеек к каждому рублю вкладчика. Чтобы получить максимальное софинансирование понадобится вносить ежегодно 72 тыс. руб.

* более 150 тыс. руб. — государство добавит 25 копеек к каждому рублю вкладчика. Чтобы получить 36 тыс. руб. от государства, понадобится внести на протяжение года 144 тыс. руб.

Важно Агентство по страхованию вкладов гарантирует сохранность внесенных средств граждан и доход от их инвестирования в пределах 2,8 млн руб., а также переведенных в программу пенсионных накоплений и суммы софинансирования.

Налоговый вычет с ПДС

Участники программы имеют возможность оформить ежегодный налоговый вычет в отношении долгосрочных сбережений. От уплаты НДФЛ освобождаются взносы на сумму до 400 тыс. рублей в год. Максимальный размер возврата НДФЛ может составлять от 52 тыс. до 60 тыс. руб. в зависимости от дохода инвестора и применяемой ставки 13% или 15%.

С 1 января 2025 года получить налоговый вычет можно в упрощенном порядке. НПФ направляют информацию об уплаченных пенсионных взносах за предыдущий год. На их основании формируется предзаполненное заявление на получение вычета по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и направляется в личный кабинет налогоплательщика. Гражданину необходимо направить заявление, подписанное электронной подписью, и указать реквизиты для перечисления денежных средств.

Плюсы и минусы программы долгосрочных сбережений

Программа долгосрочных сбережений — это сберегательный инструмент нового типа, пояснила «Газете.Ru» заместитель генерального директора НПФ ГАЗФОНД ПН Ирина Баранова. Она позволяет гражданам РФ сформировать личный капитал при прямой поддержке государства, а государству получить «длинные деньги», которые работают на экономику страны.

Плюсы ПДС

* софинансирование государства до 36 тыс. руб. в год;

* налоговый вычет ежегодно;

* отсутствие НДФЛ с дохода.

При этом личные взносы и доход по ним застрахованы Агентством по страхованию вкладов вдвое выше, чем по банковским вкладам — 2,8 млн руб., против 1,4 млн руб., а средства софинансирования от государства и переведенные в программу средства пенсионных накоплений, часто именуемые в СМИ «замороженные» накопления, застрахованы без ограничений. Ирина Баранова заместитель генерального директора НПФ ГАЗФОНД ПН

Кроме того, перевод средств пенсионных накоплений в ПДС позволяет воспользоваться ими в ряде случаев до наступления пенсионных оснований. К совокупности этих преимуществ эксперт добавляет безубыточность вложений, которую гарантирует НПФ, что делает программу долгосрочных сбережений уникальным финансовым продуктом.

Минусы ПДС

* средства заморожены на 15 лет. Получить их без потерь раньше — всего через год — можно только в случае, если человек выходит на пенсию. Сейчас предпенсионеры используют эту лазейку, чтобы получить софинансирование от государства и вывести средства сразу после наступления этого срока. Однако скоро лайфхак исчезнет. В Минфине планируют увеличить срок снятия средств софинансирования ПДС до 5 лет с момента вступления в программу.

* При досрочном выходе из ПДС потребуется вернуть государству сумму полученного налогового вычета и уплатить налог с инвестиционного дохода.

* Человек не может выбирать, куда именно будут инвестированы его средства.

Как копить эффективно

Ольга Гогаладзе в беседе с «Газетой.Ru» назвала три главных принципа долгосрочных сбережений.

1. Регулярность. Даже небольшие, но регулярные взносы будут эффективнее больших одноразовых пополнений.

2. Диверсификация. Программа долгосрочных сбережений — это не единственный инструмент. Хорошо сочетать его с индивидуальным инвестиционным счетом, облигациями и фондами.

3. Сроки. Подключайтесь к программе как можно раньше.

«Важно понимать, что если вы забираете деньги досрочно, то теряете государственные выплаты и прибыль, поэтому ПДС имеет смысл именно как долгосрочное вложение. Выгоднее всего программа для людей предпенсионного возраста. Вы вносите деньги, получаете софинансирование государства и налоговые вычеты. При достижении 55/60/65 лет получаете деньги обратно», — отметила Ольга Гогаладзе.

Чтобы копить эффективно, Ирина Баранова рекомендует следующий подход к планированию сбережений: Доходы – Сбережения = Расходы , а не наоборот.

Важно поставить себе цель не «хочу много денег», а «мне нужен 1 млн через 5 лет». Даже небольшие пополнения дают хороший финансовый результат на длинном горизонте инвестирования. Чем раньше начнете копить, тем больше дохода вам принесет сложный процент. Ирина Баранова заместитель генерального директора НПФ ГАЗФОНД ПН

Эксперт приводит пример: если ежемесячно вносить на ПДС по 5 тыс. руб., то при инвестиционной доходности в 15% годовых уже через 5 лет получаемый на них доход (включая софинансирование от государства) превысит сумму ваших ежегодных взносов.

Конечно же ПДС не отменяет другие привычные инструменты, а дополняет их. Ирина Баранова рекомендует иметь ликвидные средства, для этого хорошо подойдут вклады и накопительные счета.

«Инструменты фондового рынка, такие как акции, облигации, инвестиционные паи позволяют получить потенциально высокую доходность, но не обеспечивают 100% сохранность вложений. Наконец ПДС обеспечивает защищенную часть для ваших сбережений и при грамотном подходе позволяет сохранить качество жизни в любом возрасте. Это марафон, а не спринт», — подчеркивает Ирина Баранова.

Эксперт советует не ждать идеального момента или «лишних» денег. Начинать стоит уже сегодня с минимального взноса.

«Для сохранения наилучших условий по налоговым льготам важно вступить в ПДС именно в 2026 году, так как с 2027 года минимальный срок участия для сохранения льгот начнет постепенно увеличиваться, вплоть до 10 лет», — отметила Ирина Баранова.