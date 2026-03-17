В Ливане назвали число перемещенных лиц из-за военных действий

Более миллиона жителей Ливана покинули свои дома из-за военной эскалации
Reuters

Свыше миллиона ливанцев выехали из южных районов республики и с окраин Бейрута за последние две недели из-за военной эскалации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные министерства по социальным делам, занимающегося размещением беженцев.

«Число перемещенных лиц в Ливане возросло до 1 049 328 человек, из которых 132 742 зарегистрированы в центрах по приему беженцев и размещены в 622 коллективных убежищах», — уточнили в ведомстве.

Большинство граждан были вынуждены покинуть свои дома по причине расширения масштабов ударов со стороны Израиля. За последние дни полностью опустели семь южных пригородов Бейрута, где авиация уничтожает объекты шиитской организации «Хезболла».

16 марта глава МО Израиля Исраэль Кац заявил, что жители южного Ливана не вернутся в свои дома, пока не будет «гарантирована» безопасность на севере Израиля.

До этого военные ЦАХАЛ нанесли удары по 10 объектам «Хезболлы» в южной части Бейрута. В районе Дахия целью ударов были штаб-квартира разведки, штаб-квартира подразделения «Радван» и другие командные пункты.

Широкомасштабная серия атак по объектам инфраструктуры «Хезболлы» по всему Ливану привела к уничтожению десятков пусковых установок ракет.

Ранее в Ливане обстреляли позицию миротворцев ООН.

 
