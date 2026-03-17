Чехия готова предложить Словакии реверсные поставки нефти для диверсификации источников получения сырья. Об этом рассказал чешский министр иностранных дел Петр Мацинка по итогам заседания глав МИД государств — членов ЕС, передает ТАСС.

«Чехия готова предложить Словакии реверсные поставки нефти, чтобы помочь ей, чтобы мы не должны были оказываться в ситуации какого-то давления, когда будем рассматривать российское сырье», — уточнил глава МИД.

По словам министра, такой подход Праги связан с продолжающимся конфликтом на Украине.

15 марта премьер-министр Роберт Фицо заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «никогда не пустит» российскую нефть, поставки которой в Словакию и Венгрию были остановлены 27 января из-за решения Киева заблокировать нефтепровод «Дружба».

Политик выразил уверенность, что президент Украины «наказывает» Братиславу за ее мирную позицию по вопросу урегулирования украинского конфликта.

