Министр Мацинка: Чехия готова предложить Словакии реверс нефти
Чехия готова предложить Словакии реверсные поставки нефти для диверсификации источников получения сырья. Об этом рассказал чешский министр иностранных дел Петр Мацинка по итогам заседания глав МИД государств — членов ЕС, передает ТАСС.

«Чехия готова предложить Словакии реверсные поставки нефти, чтобы помочь ей, чтобы мы не должны были оказываться в ситуации какого-то давления, когда будем рассматривать российское сырье», — уточнил глава МИД.

По словам министра, такой подход Праги связан с продолжающимся конфликтом на Украине.

15 марта премьер-министр Роберт Фицо заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «никогда не пустит» российскую нефть, поставки которой в Словакию и Венгрию были остановлены 27 января из-за решения Киева заблокировать нефтепровод «Дружба».

Политик выразил уверенность, что президент Украины «наказывает» Братиславу за ее мирную позицию по вопросу урегулирования украинского конфликта.

