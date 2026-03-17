Юрист рассказала, как получить компенсацию от заразившего на работе коллеги

Работники в России могут через суд добиться компенсации от коллеги, если он заразил их во время трудовой деятельности. Об этом рассказала ТАСС старший преподаватель Московского государственного юридического университета имени (МГЮА) Анастасия Колодяжная.

«Пострадавшие от его [больного сотрудника] действий или бездействия коллеги имеют право подать в суд гражданский иск для компенсации расходов на лечение и медикаменты, а также утраченного заработка за период болезни и морального вреда», — сообщила юрист.

Колодяжная отметила, что для получения компенсации понесенных расходов нужно предоставить доказательства.

«Однако нельзя забывать, что понесенные расходы, размер заработной платы и в особенности размер морального вреда подлежат доказыванию со стороны пострадавших лиц», — уточнила юрист.

