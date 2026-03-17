В Афганистане заявили о гибели свыше 250 человек в результате атак со стороны Пакистана

Более 250 человек погибли, более 400 ранены в результате ударов Пакистана по столице Афганистана, Кабулу. Об этом сообщает портал Tolo news.

До этого пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что военно-воздушные силы Пакистана атаковали центр реабилитации наркозависимых в Кабуле, в результате чего есть убитые и раненые. Он пообещал, что эта атака не останется без ответа.

3 марта Пакистан нанес удар по авиабазе Баграм в Афганистане, в результате которого были разрушены как минимум два крупных склада и один авиационный ангар. В течение последних 20 лет эта база служила центром управления американской военной операцией в Афганистане.

27 февраля Афганистан объявил о начале военной кампании против Пакистана. В вооруженные столкновения были вовлечены такие провинции, как Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика — регионы, расположенные вдоль линии Дюранда, которая считается Кабулом границей между двумя странами. Пакистан подтвердил столкновения, заявив, что его силы безопасности были вынуждены ответить на «неспровоцированный огонь». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».



