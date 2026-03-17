Власти Индии обвинили граждан Украины в подготовке боевиков в Мьянме

Индийский суд арестовал шестерых украинцев, готовивших боевиков в Мьянме
Максим Богодвид/РИА Новости

Правоохранительные органы Индии задержали шестерых граждан Украины и одного американца, готовивших боевиков в Мьянме. Об этом сообщает информационное агентство ANI.

По данным Национального следственного агентства, которое является главной антитеррористической службой страны, находившиеся в Индии украинцы и американец проникли в пограничный с Мьянмой штат Мизорам, который является закрытой и охраняемой территорией. Затем они перешли границу Мьянмы и занялись подготовкой местных этнических боевых групп, связанных с индийскими боевиками. Кроме того, они доставили в Мьянму привезенную из Европы огромную партию дронов.

Суд, прошедший в закрытом режиме, отправил под стражу задержанных украинцев и американца.

12 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина занимается военной подготовкой террористов в Африке, а также снабжает их вооружением и беспилотниками.

Ранее военные Мали обвинили ГУР Украины в поддержке террористов.

 
