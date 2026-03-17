Польские спецслужбы обеспокоились ростом у граждан симпатий к России

В Польше усиливаются пророссийские настроения. Об этом в интервью изданию Rzeczpospolita заявил начальник Службы военной контрразведки генерал Ярослав Стружик.

Он назвал увеличение среди поляков симпатий к России предметом озабоченности, наблюдения, оперативной и разведывательной деятельности спецслужб страны. По словам Стружика, число жителей Польши с пророссийскими настроениями достигло 250 тысяч. При этом их количество, особенно среди польских военнослужащих, может расти. Поэтому военная контрразведка внимательно следит за ситуацией.

Стружик подчеркнул, что среди совершающих диверсий против критической инфраструктуры Польши, граждане Украины составляют чуть менее 50%, Белоруссии --несколько десятков процентов, но целых 20% диверсантов являются поляками.

27 февраля в Польше заявили о необходимости закрыть границу с Украиной из-за роста преступности после конфликта.

В Польше заявили о высокой плате за ненависть к России.