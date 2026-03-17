Ким Чен Ын назвал «священным храмом» музей, посвященный освобождению Курской области

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил строительство мемориального музея, посвященного операции по освобождению Курской области. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Главу государства сопровождали члены Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи, руководящие партийные работники и генералы Корейской народной армии.

В настоящее время выполнено 93% общего объема строительных работ по возведению Мемориального музея боевых подвигов в зарубежной военной операции. Ким Чен Ын осмотрел стройку и ознакомился с ходом отделки и установки скульптурных и символических памятников. Он обратил внимание на некоторые неподходящие элементы внутренней части музея и дал конкретные указания на их исправление и обеспечение качества отделочных работ на самом высоком уровне.

Глава КНДР отметил, что музей будет построен к первой годовщине освобождения Курской области и подчеркнул, что мемориальный комплекс должен стать «священным храмом», вписавшим в историю «беспримерную доблесть и массовый героизм» северокорейских военных.

12 марта в Музее Победы в Москве состоялся показ фильма о бойцах спецназа Корейской народной армии, принимавших участие в освобождении Курской области.

Ранее в столице КНДР построили улицу в честь участников боев в Курской области.