SEPS уведомила Украину о прекращении аварийных поставок электроэнергии с 1 мая

Словакия прекратит аварийные поставки электроэнергии на Украину с 1 мая 2026 года. Об этом сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в Telegram-канале.

«НЭК «Укрэнерго» получила от словацкого Системного оператора, компании SEPS, официальное письмо об одностороннем прекращении договора о взаимном предоставлении аварийной помощи», — говорится в публикации.

При этом причины такого решения официально не озвучены.

По словам пресс-службы «Укрэнерго», никаких изменений для украинских потребителей не произойдет, так как аварийная помощь из Словакии привлекалась редко и в очень ограниченных объемах. В последний раз это произошло в январе.

Кроме того, в украинской компании подчеркнули, что прекращение действия договора о взаимном оказании аварийной помощи никак не влияет на коммерческий обмен.

15 марта словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский «никогда не пустит» российскую нефть, поставки которой в Словакию и Венгрию были остановлены 27 января из-за решения Киева заблокировать нефтепровод «Дружба».

Политик выразил уверенность, что президент Украины «наказывает» Братиславу за ее мирную позицию по вопросу урегулирования украинского конфликта.

Ранее в Словакии предупредили, что Зеленский может уничтожить «Дружбу».