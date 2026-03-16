СМИ США заявили о возобновлении прямых контактов между Тегераном и Вашингтоном

Axios: Арагчи и Уиткофф в последние дни возобновили прямые контакты
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф в последние дни возобновили прямые контакты. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает портал Axios.

По его версии, прямой канал связи между Арагчи и Уиткоффом впервые после начала боевых действий вновь заработал. Арагчи, якобы, направил Уиткоффу текстовые сообщения, в которых внимание заострялось на прекращении войны. Один из собеседников портала уточнил, что Вашингтон отвергает требования Тегерана о выплате репараций. При этом администрация США готова к заключению соглашения с Ираном, которое позволит Исламской Республике республике «интегрироваться в мировое сообщество» и получать доходы от продажи нефти.

16 марта иранское информационное агентство Tasnim заявило, что процесс открытия Ормузского пролива должен быть связан со стратегическими уступками со стороны Соединенных Штатов.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп сделал новое заявление по Ирану.

 
