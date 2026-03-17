Страна Африки намерена отменить визы для россиян

Мозамбик планирует отменить визы для граждан России
Мозамбик рассматривает возможность полной отмены виз для граждан России. Об этом «Известиям» сообщили в посольстве РФ.

Отмечается, что проект соглашения об отмене требований получать визу на срок пребывания до 30 дней уже находится на рассмотрении профильных ведомств африканской республики.

«В настоящее время ведется процесс согласования соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Мозамбик о взаимной отмене визовых требований для граждан Российской Федерации и граждан Республики Мозамбик», — говорится в сообщении посольства.

До этого сообщалось, что власти рассматривают возможность отмены визового режима с рядом африканских государств, включая Зимбабве, Замбию, Мозамбик и Эсватини. Как отметили в Госдуме, Африка пока не является массовым туристическим направлением для россиян, однако интерес к поездкам на континент стабильно сохраняется. Всего по итогам 2025 года граждане России смогут посещать около 120 стран без виз или с упрощенной процедурой их получения.

Ранее стало известно, что Уганда намерена отменить визы для россиян.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

