Генетическая бессоница погубила 35 человек из одной семьи

Житель Испании Антонио Ламелас рассказал изданию El Periodico De España о том, как генетическое заболевание, фатальная семейная бессонница, погубила 35 его родственников.

Как рассказал Ламелас, от недуга страдал и его сын Висенте. Болезнь прогрессировала стремительно, в итоге его не удалось спасти. Висенте из-за недостатка сна сначала перестал наступать на одну ногу, а затем потерял способность глотать и контролировать тело. В результате бессонница разрушила его мозг.

Невролог Селия Гарсия Мало рассказала изданию, что фатальная семейная бессонница — это не просто нарушение сна, а полная неспособность заснуть из-за сбоя в работе органа таламуса. Заболевание обычно проявляется в возрасте от 30 до 60 лет и через несколько месяцев способно погубить человека.

До этого сообщалось о прорыве в лечении бессоницы. Исследователи Мэрилендского университета доказали, что оценки симптомов болезни с помощью смартфона в реальном времени позволяют гораздо точнее выявлять эффект снотворных препаратов, чем обычные опросники. Отмечается, что при лечении этого заболевания важно выявить, насколько препараты помогают пациенту в повседневной жизни.

