В Иране назвали «откровенной ложью» заявления о контактах между Ираном и США

Tasnim: заявления о контактах между Ираном и США в минувшие дни является ложью

Сообщения о контактах Ирана с США в последние дни — это откровенная ложь. Об этом сообщил агентству Tasnim информированный источник.

«Заявление Axios, известного публикацией фейковых новостей об ирано-американских отношениях, о контактах с США в последние дни является неверным и безосновательным», — сказал он.

По словам источника, по мере усиления военного и экономического давления на президента США Дональда Трампа он «впал в отчаяние и выдумывает» перспективу переговоров, чтобы оказать влияние на энергетический рынок. При этом американские военные действия против Ирана не идут на спад.

Как подчеркнул собеседник агентства, в Тегеране не доверяют обещаниям главы Белого дома, так как он уже не менее двух раз «играл в ту же игру с этими ложными заявлениями», срывая ведущиеся переговоры и нападая на Исламскую Республику.

«На повестке дня не стоит ни одно соглашение, которое не обеспечивало бы долгосрочные интересы национальной безопасности Ирана и его региональных партнеров. И общая ситуация в регионе, безусловно, не вернется к тому состоянию, которое существовало до войны», — добавил он.

16 марта портал Axios сообщил, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф в последние дни возобновили прямые контакты.

10 марта президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил Россию за ее позицию в поддержку Тегерана на фоне агрессии США и Израиля.

