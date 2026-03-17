Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В Иране назвали «откровенной ложью» заявления о контактах между Ираном и США

Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Сообщения о контактах Ирана с США в последние дни — это откровенная ложь. Об этом сообщил агентству Tasnim информированный источник.

«Заявление Axios, известного публикацией фейковых новостей об ирано-американских отношениях, о контактах с США в последние дни является неверным и безосновательным», — сказал он.

По словам источника, по мере усиления военного и экономического давления на президента США Дональда Трампа он «впал в отчаяние и выдумывает» перспективу переговоров, чтобы оказать влияние на энергетический рынок. При этом американские военные действия против Ирана не идут на спад.

Как подчеркнул собеседник агентства, в Тегеране не доверяют обещаниям главы Белого дома, так как он уже не менее двух раз «играл в ту же игру с этими ложными заявлениями», срывая ведущиеся переговоры и нападая на Исламскую Республику.

«На повестке дня не стоит ни одно соглашение, которое не обеспечивало бы долгосрочные интересы национальной безопасности Ирана и его региональных партнеров. И общая ситуация в регионе, безусловно, не вернется к тому состоянию, которое существовало до войны», — добавил он.

16 марта портал Axios сообщил, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и специальный посланник президента США Стивен Уиткофф в последние дни возобновили прямые контакты.

10 марта президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил Россию за ее позицию в поддержку Тегерана на фоне агрессии США и Израиля.

Ранее в Иране перечислили возможные условия для открытия Ормузского пролива.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!