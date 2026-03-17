Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

После полуночи над Москвой сбито семь дронов

Собянин: силы ПВО уничтожили еще шесть беспилотников на подлете к Москве
Министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны сбили шесть направлявшихся к Москве беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Он разместил информацию об уничтожении беспилотников в 00:59 мск. Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого, в 00:46 мск, Собянин сообщил, что был сбит летевший по направлению к столице дрон.

16 марта мэр Москвы сообщил, что силы противовоздушной обороны за последние двое суток сбили около 250 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к столице и на втором рубеже по направлению к городу.

За день до этого стало известно, что в московских аэропортах из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов были задержаны более 35 авиарейсов. Росавиация сообщила о временном прекращении приема и отправки рейсов во всех четырех московских аэропортах.

Ранее ВСУ применили «дроны-драконы» с технологией, используемой нацистами во Второй мировой.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!