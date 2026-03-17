После полуночи над Москвой сбито семь дронов

Собянин: силы ПВО уничтожили еще шесть беспилотников на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны сбили шесть направлявшихся к Москве беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Он разместил информацию об уничтожении беспилотников в 00:59 мск. Сейчас на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого, в 00:46 мск, Собянин сообщил, что был сбит летевший по направлению к столице дрон.

16 марта мэр Москвы сообщил, что силы противовоздушной обороны за последние двое суток сбили около 250 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к столице и на втором рубеже по направлению к городу.

За день до этого стало известно, что в московских аэропортах из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов были задержаны более 35 авиарейсов. Росавиация сообщила о временном прекращении приема и отправки рейсов во всех четырех московских аэропортах.

Ранее ВСУ применили «дроны-драконы» с технологией, используемой нацистами во Второй мировой.