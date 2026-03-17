В России выявили серьезный гендерный разрыв в выборе профессий у подростков

По данным исследования российского сервиса Брейни (ГК Neiry), который занимается нейродиагностикой и профориентацией, у мальчиков и девочек подросткового возраста заметно различаются профессиональные интересы. Самый большой разрыв эксперты выявили в сфере IT: мальчики выбирают ее в несколько раз чаще девочек. По итогам нейродиагностики это направление также существенно чаще рекомендуется именно им.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

В исследовании приняли участие 225 школьников 7–9 классов. Специалисты из Брейни проводили диагностику в два этапа. Сперва ученикам предложили пройти субъективный опрос о карьерных интересах. По результатам этого этапа IT вошло в число предпочтительных направлений у 63% мальчиков и 22,2% девочек.

Девочки заметно чаще выбирали искусство и творчество — 53,3% против 24,2% у мальчиков, а также креативную индустрию — 48,9% против 22,2%. Инженерия и строительство, наоборот, чаще интересовали мальчиков: 43% против 16,7% у девочек.

Реже всего школьники выбирали сферы здравоохранения, биотехнологии и химического производства, а также образования. Каждое направление выбрали не более 30 человек, то есть около 13%.

Второй этап состоял из серии заданий на разные типы способностей — словесные, числовые, социальные и пространственные, а также теста на ментальное вращение. Во время выполнения заданий на голову надевалось устройство с ЭЭГ-датчиками, которое помогало фиксировать показатели мозговой активности, включая уровень концентрации, стресса и усталости. Такой формат позволял сравнить желаемые профессии подростка с тем, как он на практике справляется с разными типами задач.

После нейродиагностики разница между мальчиками и девочками стала более заметной. IT рекомендовали мальчикам почти в пять раз чаще, чем девочкам — 51,9% против 11,1%. С инженерией ситуация похожая: 56,5% против 36,2%.

При этом в сферах финансов и экономики, а также административно-управленческого профиля такого заметного расхождения уже не было: они распределялись между участниками практически одинаково. С искусством картина обратная, девочкам это направление подходило гораздо чаще, а мальчикам — реже.

При этом интересно, что если смотреть не на названия профессий, а на тип работы, то разрыв между мальчиками и девочками уже не выглядит таким большим. Интерес к работе с людьми оказался почти одинаковым: 74,9% у девочек против 71,1% у мальчиков. Более того, девочки показали высокий интерес не только к людям и информации, но и к работе с объектами — 69% против 61,2% у мальчиков.

«Мы видим, что подростки довольно рано начинают примерять на себя готовые сценарии — какие профессии «подходят» мальчикам, а какие девочкам. Это может говорить как о том, что социальные среды (школа, кружки) по-разному развивают соответствующие навыки у мальчиков и девочек, так и о том, что девочки, даже имея потенциал, могут сознательно или бессознательно отфильтровывать определенные сферы, например, IT или инженерию, на раннем этапе формирования интересов. Объективная диагностика как раз показывает более сложную картину. За внешне разными интересами часто стоят схожие сильные стороны, и задача профориентации — не закреплять стереотипы, а расширять выбор», — отметила Кристина Кудрявцева, руководитель сервиса Брейни (ГК Neiry).

Авторы исследования считают, что такие различия важно замечать именно в подростковом возрасте, когда карьерные представления только формируются. По их мнению, сочетание опроса, когнитивных тестов и нейрометрики помогают видеть не только явные интересы школьника, но и те способности, которые могут оставаться за пределами его привычных представлений о «подходящей» профессии.

Ранее родителям рассказали, как заинтересовать ребенка сферой IT.