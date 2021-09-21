Обнаружено влияние фаз Луны на продолжительность сна людей

Ученые из Швеции установили связь между лунными фазами и продолжительностью сна людей. Открытие было сделано в Уппсальском университете. Об этом пишет Elsevier.

Эксперты провели научный эксперимент с 852 людьми в возрасте от 22 до 81 года. В течение нескольких лет они наблюдали за сном добровольцев.

Выяснилось, что во время растущей Луны у мужчин качество сна ухудшалось на 3,4%, а время бодрствования повышалось на 20 минут в среднем за сутки. Убывающая Луна никакого влияния на мужчин не оказывала.

Женщины же при растущей Луны спали на 12 минут дольше, чем обычно. Они также отмечали свое хорошее самочувствие в этот период.

Ранее врач назвала лучшее время для кофе. Специалист заявила, что данный напиток следует после сна только с едой или после еды.