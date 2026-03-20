В ОАЭ арестовали более 100 человек за съемку ударов со стороны Ирана

Полиция Абу-Даби сообщила в соцсети Х об аресте более 100 человек за съемку мест происшествия и распространение дезинформации на фоне ближневосточного конфликта.

«Полиция Абу-Даби объявила об аресте 109 человек различных национальностей, которые снимали места происшествия и распространяли ложную информацию в социальных сетях во время текущих событий», — отмечается в сообщении.

По данным правоохранителей, задержанные «подогревали общественное мнение» и способствовали распространению слухов.

7 марта Telegram-канал Mash писал, что туристам в Объединенных Арабских Эмиратах могут грозить штрафы до 10 млн рублей или тюремное заключение на срок до пяти лет за съемку прилетов беспилотников, работы систем противовоздушной обороны и эвакуаций из гостиниц. Полиция, по данным журналистов, активно следит за социальными сетями и переписками. Mash отмечает, что такие видео нельзя пересылать даже близким.

Основное внимание силовиков сосредоточено на аккаунтах туристов, релокантов, моделей и эскортниц — они ищут видеозаписи с прилетами и местами съемки.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Ранее британскому туристу грозило до двух лет тюрьмы за съемку ракетных ударов по Дубаю.