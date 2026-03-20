Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «много на себя берет», и ее «диктаторские замашки» вместе с «маниакальным стремлением» нанести поражение России приведут к «глубочайшему кризису внутри ЕС». Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Депутат прокомментировал слова главы Еврокомиссии, которая полностью исключила возможность вновь разрешить странам союза закупать российский газ. По словам Слуцкого, действия фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца и других лидеров ЕС приведут союз к кризису.

«Урсула фон дер Ляйен, мягко говоря, много на себя берет, превышая полномочия и выходя за должностную компетенцию. Ее диктаторские замашки и маниакальное стремление нанести России стратегическое поражение руками бандеровцев приведут в результате к глубочайшему кризису внутри Европейского союза. И такие русофобы, как Мерц, не спасут ЕС от возможного распада и получат прямой обратный эффект от втаскивания туда Украины», — отметил он.

По мнению Слуцкого, Мерц или фон дер Ляйен «не могут навязывать» правительствам стран ЕС решения, направленные «против экономического и торгового суверенитета, благополучия и безопасности их граждан». Депутат подчеркнул, что ряд европейских стран, в числе которых и Франция, продолжают закупки российских энергоресурсов.

«Решат отказаться от них – их дело, наша страна успешно найдет способы для диверсификации географии поставок. Дело в другом: такие фон дер Ляйены, пребывая в критической стадии антироссийского безумия, вредят народам Европы», – написал Слуцкий.

На пресс-конференции фон дер Ляйен отмечала, что развитие ядерной энергетики и возобновляемых источников поможет стабилизировать цены и укрепить энергетическую независимость Евросоюза. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 марта также заявил, что Евросоюз отказом от российских энергоресурсов выстрелил себе в ногу.

16 марта газета The Wall Street Journal написала, что «энергетический шок», который вызвала война США, Израиля и Ирана, нанесет сокрушительный удар по экономике Европы.

