Врачи рассказали, как часто нужно эякулировать, чтобы предотвратить рак простаты

Несмотря на распространённые мифы, научные данные показывают, что мастурбация и эякуляция не вредят здоровью, а могут оказывать защитный эффект. В частности, исследования указывают на возможную связь между частотой эякуляции и снижением риска рака простаты. Об этом сообщает портал Metro.

Одно из крупных исследований, опубликованное в журнале European Urology, включало около 32 тысяч мужчин и длилось 18 лет. Ученые обнаружили, что мужчины, испытывающие около 21 эякуляции в месяц, имели примерно на 20% более низкий риск развития рака простаты по сравнению с теми, у кого этот показатель составлял 4–7 раз в месяц.

Похожие выводы сделали исследователи из Гарвардской медицинской школы и Brigham and Women's Hospital: регулярная эякуляция — независимо от того, происходит ли она в результате секса, мастурбации или во сне — может быть связана с более низким риском заболевания.

Точные механизмы этого эффекта до конца не ясны. По одной из гипотез, регулярная эякуляция помогает «очищать» предстательную железу от потенциально вредных веществ, которые могут накапливаться в семенной жидкости. Также возможно, что мужчины с более высокой сексуальной активностью в целом ведут более здоровый образ жизни.

При этом эксперты подчёркивают, что речь идет о статистической связи, а не о прямой гарантии защиты от рака. На риск заболевания влияют и другие факторы — возраст, генетика, образ жизни и общее состояние здоровья.

Кроме того, в последние годы ученые предупреждают о росте заболеваемости раком простаты: по прогнозам, глобальное число смертей от этого заболевания может значительно увеличиться в ближайшие десятилетия. Регулярная сексуальная активность может быть одним из факторов, связанных с поддержанием здоровья, но не заменяет медицинских обследований и профилактики.

