Маск ответил на приглашение Рогозина приехать в гости в Россию

Основатель SpaceX Илон Маск ответил в Twitter на приглашение директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина приехать в гости в Россию, поинтересовавшись, какой чай предпочитает глава российской корпорации.

«Спасибо! Какой ваш любимый чай?», — написал Маск в ответ на приглашение Рогозина. Глава «Роскосмоса» уже ответил на вопрос бизнесмена и предложил начать встречу с индийского — любимого чая его бабушки.

Ранее Рогозин в интервью CNN заявил, что уважает Илона Маска как изобретателя, который не боится рисковать, и приглашает его в гости, в Россию. До этого Маск провел по заводу своей корпорации экскурсию для внука создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королева — Андрея. По его словам, посетить предприятие пригласил его лично Маск.