Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Посольство США призвало американцев срочно покинуть аэропорт Кабула 03:52
СМИ: банкиры предложили отказывать в банкротстве обманщикам 03:44
В Роспотребнадзоре рассказали о длительных проблемах с дыханием после... 03:38
В Госдуме призвали обратить внимание на судейство на ЧМ по пляжному... 03:30
Футболист «Валенсии» Черышев приехал в расположение сборной России 03:20
В Калифорнии учительница предложила школьникам присягнуть на верность флагу ЛГБТ 03:15
«Роскосмос» испытает к концу года плазмотрон для сжигания мусора 03:04
Сестра погибшего вратаря Шишмарева поделилась воспоминаниями о брате 02:55
Россиянам объяснили, как защитить сбережения в случае ускорения инфляции 02:52
В США старт ракеты-носителя завершился неудачей 02:48

Россия намерена до 2027 года вывести в космос десять метеоспутников

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Десять российских метеорологических спутников будут запущены в космос до 2027 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на совместный доклад «Роскосмоса» и Росгидромета по результатам заседания координационной группы по метеорологическим спутникам CGMS.

Согласно этим данным, в 2022 году запланирован запуск двух аппаратов — «Метеор-М» (с номерами 2-3 и 2-4) и «Электро-Л» номер 4, в 2023 году в космос отправят «Электро-Л» номер 5 и «Арктика-М» номер 2, в 2024 году — «Метеор-М» номер 2-5, в 2025 году — «Арктика-М» номер 3 и «Метеор-М» номер 2-6, в 2026 и 2027 годах — «Арктика-М» с номерами 4 и 5.

Из доклада также следует, что на данный момент на орбите находятся четыре российских метеорологических спутника — два «Метеора-М» (с номерами 2 и 2-2) и два «Электро-Л» (с номерами 2 и 3). Помимо этого, в настоящее время проводятся летные испытания аппарата «Арктика-М» номер 1.

При этом в материала уточняется, что на основным прибором «Электро-Л» номер 2 является многозональное сканирующее устройство МСУ-ГС, но оно функционирует с ограничениями, а на «Метеоре-М» номер 2 не работает модуль температурного и влажностного зондирования атмосферы МТВЗА-ГЯ и имеет ограничения в работе бортовой радиолокационный комплекс «Северянин-М». Также с ограничениями работают «Метеор-М» номер 2-2 модуль МТВЗА-ГЯ и гелиогеофизический аппаратный комплекс ГГАК-М. Вовсе не функционируют инфракрасный Фурье-спектрометр ИКФС-2 и система сбора и передачи данных ССПД.

Ранее «Роскосмос» показал видео запуска «Союза», снятое в инфракрасном диапазоне.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«У США все авианосцы атомные, а у нас один паровой»
Эксперты: России нужны авианосцы, но она сегодня не может их строить
США приступили к выводу военных из кабульского аэропорта
В Пентагоне заявили о начале эвакуации последних солдат из аэропорта Кабула
Компенсации матерям, доплаты и «гаражная амнистия»: что нового ждать в сентябре
Какие изменения в законах вступят в силу с 1 сентября
Шойгу заявил, что талибы* вооружены лучше, чем украинская армия
МИД Великобритании пригрозил талибам* санкциями
Байден предупредил о возможной атаке на аэпорорт Кабула в ближайшие сутки
«Роскосмос» испытает к концу года плазмотрон для сжигания мусора
Новости и материалы
Посольство США призвало американцев срочно покинуть аэропорт Кабула
СМИ: банкиры предложили отказывать в банкротстве обманщикам
В Роспотребнадзоре рассказали о длительных проблемах с дыханием после COVID-19
В Госдуме призвали обратить внимание на судейство на ЧМ по пляжному футболу
Футболист «Валенсии» Черышев приехал в расположение сборной России
В Калифорнии учительница предложила школьникам присягнуть на верность флагу ЛГБТ
Сестра погибшего вратаря Шишмарева поделилась воспоминаниями о брате
Россиянам объяснили, как защитить сбережения в случае ускорения инфляции
В США старт ракеты-носителя завершился неудачей
Пушков заявил о полном отсутствии у Украины шансов на вступление в ЕС и НАТО
Для Юга США «Ида» может стать сильнейшим ураганом за последние 170 лет
Макеева обратилась к своим поклонникам с мольбой о помощи
Карпин дал совет игрокам сборной России
Тренер «Ювентуса» — после поражения от «Эмполи»: не время думать о Роналду
Синоптики сообщили о резком похолодании в ЦФО к вечеру 1 сентября
Кубинские власти оценили ущерб от урагана «Ида»
Карпин — о запрете сахара в сборной России: может, до меня игроки и водку пили
Последние британские военные покинули Афганистан
Все новости
«Я буду клоуном вместо Дзюбы»: Карпин рассказал о подготовке сборной к ближайшим играм
Карпин объяснил, как отсутствие Дзюбы повлияет на сборную России
Как сеть суши-баров сдалась под напором националистов
«Ёбидоёби» извинились за рекламу с темнокожим мужчиной
Процент доверия: когда вклады снова станут привлекательными
Эксперты оценили перспективы роста ставок по банковским депозитам
Трагедия повторилась спустя 20 лет: вратарь погиб на поле после столкновения
28 августа 2001 после матча «Анжи» — ЦСКА погиб вратарь Сергей Перхун
«Прошу отнестись с пониманием»: министр рассказал о начале учебного года
С 1 сентября в школах усилят противоэпидемиологические меры
«Нет паспорта, Кунашир, приплыл»
Япония отказала приплывшему россиянину в политическом убежище
Умер актер Роман Громадский
Что известно о кандидатах на пост главы Карачаево-Черкесии
Путин представил трех претендентов на должность руководителя КЧР
День знаний будет теплым
Синоптики рассказали, какой будет погода 1 сентября
«Не боюсь, что обо мне подумают»
Мусульманка рассказала, как должна одеваться женщина
«Двойка» или «незачет»: музыка, ИЗО и физкультура оказались «особенными»
Родителям напомнили о возможности менять систему оценок в школах
Солнечная активность угрожает Земле магнитными бурями
Центр прогноза космической погоды сообщил о серии солнечных вспышек
Что делать школьникам, пока нет детской вакцины от коронавируса
В Минздраве полагают, что ученики находятся в группе риска из-за новых штаммов
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях