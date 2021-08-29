Россия намерена до 2027 года вывести в космос десять метеоспутников

Десять российских метеорологических спутников будут запущены в космос до 2027 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на совместный доклад «Роскосмоса» и Росгидромета по результатам заседания координационной группы по метеорологическим спутникам CGMS.

Согласно этим данным, в 2022 году запланирован запуск двух аппаратов — «Метеор-М» (с номерами 2-3 и 2-4) и «Электро-Л» номер 4, в 2023 году в космос отправят «Электро-Л» номер 5 и «Арктика-М» номер 2, в 2024 году — «Метеор-М» номер 2-5, в 2025 году — «Арктика-М» номер 3 и «Метеор-М» номер 2-6, в 2026 и 2027 годах — «Арктика-М» с номерами 4 и 5.

Из доклада также следует, что на данный момент на орбите находятся четыре российских метеорологических спутника — два «Метеора-М» (с номерами 2 и 2-2) и два «Электро-Л» (с номерами 2 и 3). Помимо этого, в настоящее время проводятся летные испытания аппарата «Арктика-М» номер 1.

При этом в материала уточняется, что на основным прибором «Электро-Л» номер 2 является многозональное сканирующее устройство МСУ-ГС, но оно функционирует с ограничениями, а на «Метеоре-М» номер 2 не работает модуль температурного и влажностного зондирования атмосферы МТВЗА-ГЯ и имеет ограничения в работе бортовой радиолокационный комплекс «Северянин-М». Также с ограничениями работают «Метеор-М» номер 2-2 модуль МТВЗА-ГЯ и гелиогеофизический аппаратный комплекс ГГАК-М. Вовсе не функционируют инфракрасный Фурье-спектрометр ИКФС-2 и система сбора и передачи данных ССПД.

Ранее «Роскосмос» показал видео запуска «Союза», снятое в инфракрасном диапазоне.