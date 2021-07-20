Blue Origin совершит еще два пилотируемых полета в 2021 году

Основатель Amazon Джефф Безос заявил, что американская компания Blue Origin в этом году планирует осуществить еще два запуска своего космического корабля New Shepard с пассажирами на борту. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока не уверен, что мы будем делать в следующем году. Мы решим, какой постепенно станет частота [запусков]. Мы хотим, чтобы она была очень высокой», — сказал он.

Ранее в США состоялся широко анонсированный старт корабля New Shepard с основателем Amazon миллиардером Джеффом Безосом и его компаньонами на борту.

Старт состоялся после 16.00 мск на полигоне Launch Site One компании Blue Origin в Техасе. В ходе полета ракета подняла капсулу на высоту 40 километров, после чего она по инерции достигла линии Кармана (100 километров). На этой высоте через большие иллюминаторы пассажирам уже видна кривизна Земли, при выключении двигателей ощущается невесомость.