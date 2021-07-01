Ученые представили расширенный список признаков COVID-19

Ученые из Университетского колледжа Лондона под руководством Алекса Крозье вместе с коллегами из других британских университетов и медицинских учреждений составили расширенный список признаков коронавируса нового типа, характерных при ранних стадиях заболевания. Их перечень был опубликован в журнале The BMJ.

Авторы исследования установили, что наиболее распространенные симптомы COVID-19, среди которых кашель, лихорадка, потеря обоняния или вкуса, позволяют на ранней стадии выявить лишь 69% симптоматических случаев, а комбинация с большим охватом — усталость, утрата ощущения запаха или вкуса, кашель, диарея, головная боль, боль в горле — уже 96%. Для молодых людей до 17 лет наиболее показательным признаком является головная боль, для лиц старше 18 лет — потеря аппетита, от 18 до 54 лет — мышечные боли.

Ученые считают, что такой подход может увеличить долю обнаружения коронавирусной инфекции на ранних стадиях как минимум на треть. По их мнению, это поможет быстрее справиться с пандемией.