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Украина обстреляла Шебекино из РСЗО

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино из РСЗО, два человека ранены

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Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В результате обстрела получили ранения двое мирных жителей: один мужчина с осколочным ранением кисти, а другой — с осколочным ранением спины. Их доставили бригадами скорой помощи в медицинские учреждения Белгорода.

Обстрел также привел к возгоранию гаража на частной территории и легкового автомобиля. Пожарные расчеты оперативно приступили к тушению возгораний.

Повреждения получили восемь частных жилых домов: один из них частично разрушен, в остальных выбиты окна, разбиты фасады и кровли. Кроме того, выбиты окна в квартире многоквартирного дома и осколками повреждены четыре автомобиля.

Оперативные и аварийные службы прибыли на место происшествия и занимаются устранением последствий обстрела.

Подомовой обход территории будет продолжен после восхода солнца, уточнил Гладков.

Этим же вечером дроны ВСУ атаковали поселки в Белгородской области. В Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Первая в результате атаки дрона-камикадзе поврежден один легковой автомобиль, в Новостроевке-Второй в результате падения дрона с последующей детонацией выбиты окна и посечены заборы в трех частных жилых домовладениях, также повреждены две машины

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

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Обстрелы Белгородской области
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