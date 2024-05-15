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В швейцарском Цофингене неизвестный с ножом напал на прохожих

AFP: мужчина с ножом ранил прохожих в швейцарском городе Цофингене

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Shutterstock

Неизвестный мужчина с ножом напал на прохожих в городе Цофинген, расположенном в швейцарском кантоне Аргау. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на французское информационное агентство AFP.

В материале отмечается, что злоумышленник ранил нескольких человек. Однако точное количество пострадавших пока не уточняется.

«Нападавший задержан», — говорится в публикации со ссылкой на местную полицию.

13 апреля в австралийском городе Сиднее вооруженный ножом мужчина напал на посетителей одного из торговых центров. В результате пострадали несколько человек, включая детей. При этом шестерых из них спасти не удалось.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов смогли ликвидировать злоумышленника. Впоследствии стало известно, что в возрасте 17 лет ему диагностировали шизофрению.

Через два дня в пригороде Сиднея произошло еще одно нападение — в этот раз атаке подверглись священник и несколько прихожан церкви Христа Святого Пастыря. Во время проповеди в здание зашел неизвестный мужчина с ножом и начал наносить священнослужителю удары. После этого ему на помощь поспешили прихожане, но тоже подверглись нападению.

В результате ранения получили четыре человека. При этом стражам порядка удалось арестовать злоумышленника.

Ранее вооруженный ножом мужчина ранил прохожих в центре французского города Бордо.

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