Сезон ЦСКА назван провальным

Бывший полузащитник московского ЦСКА, а ныне тренер Дмитрий Хомуха высказался, что выступление в Кубке России было последним шансом для красно-синих, чтобы не считать текущий сезон провальным.

«Шанс ЦСКА повторить успешное выступление против «Зенита», которое было в чемпионате, заключался в кубковой встрече в дисциплине и полной самоотдаче. Кубок России был для ЦСКА последним шансом избежать провального сезона, так как в чемпионате рассчитывать команде уже не на что», — приводит слова Хомухи Legalbet.

Специалист ожидал поединка, похожего по содержанию на матч чемпионата, в котором свои шансы команды искали на стандартах и в быстрых атаках. В итоге игра получилась очень напряженной, но все события были связаны в основном с повреждениями игроков, а вот голов за 90 минут зафиксировано не было. «Зенит» победил в послематчевой серии пенальти (5-4) и прошел в суперфинал Кубка страны, где встретится с калининградской «Балтикой», накануне в финале Пути регионов на своем поле одолевшей московский «Спартак» (1:0).

Ранее Антон Зиньковский объяснил причину вылета «Спартака» из Кубка России.