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Прокуратура требует 17 лет колонии для 77-летнего ученого, обвиненного в госизмене

Ученого Анатолия Маслова требуют приговорить к 17 годам колонии строгого режима

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ИТПМ СО РАН

Ученого из Новосибирска Анатолия Маслова требуют приговорить к 17 годам колонии строгого режима и выплате штрафа в размере 500 тыс. рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы суда.

Как считает ФСБ, в 2014 году Маслов передал представителям разведки Германии данные о закрытых научных разработках в области физики и химии плазмы — речь идет о научных трудах в области углеводородного топлива для летательных аппаратов.

Маслов был задержан в июне 2022 года. Первоначально ученый находился в СИЗО «Лефортово», однако затем был этапирован в Санкт-Петербург, где его дело рассматривает городской суд.

Адвокаты подсудимого утверждают, что 77-летнему Маслову необходима постоянная медицинская помощь, а в начале 2024 года он пережил сердечный приступ.

В 2022 году по сходному обвинению, однако уже в связи с подозрением в сотрудничестве с китайской разведкой был арестован директор Института теоретической и прикладной механики СО РАН Александр Шиплюк.

Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга призвал не искать тенденций в обвинениях ученых в госизмене.

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