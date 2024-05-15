В Ростовской области ввели режим ЧС из-за заморозков

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в муниципалитетах Ростовской области в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Василий Голубев.

Он отметил, что на территории российского субъекта наблюдаются майские заморозки. Из-за этого практически во всех районах Ростовской области было зафиксировано повреждение сельскохозяйственных культур.

«По предварительной оценке, пострадали посевы на площади более 140 тыс. гектаров. Подписал распоряжение о введении с 18:00 (совпадает с мск. — «Газета.Ru») 15 мая режима ЧС в муниципальных районах», — подчеркнул Голубев.

Губернатор региона уточнил, что общая посевная площадь на вверенной ему территории достигает 4,9 млн гектаров.

Благодаря введению режима ЧС у местных аграриев появится возможность оформить страховые выплаты и получить компенсации от государства. При этом глава субъекта добавил, что в настоящее время власти уточняют информацию о нанесенном заморозками ущербе. В связи с этим муниципалитетам необходимо передать областному министерству сельского хозяйства и продовольствия документы, подтверждающие данные о площади пострадавших посевов.

Ранее в Воронежской области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве.