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В Минобороны Британии не увидели необходимости в отправке войск на Украину

Глава МО Британии Шеппс заявил об отсутствии нужды в отправке войск на Украину

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Global Look Press

Министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что не считает необходимой отправку западных войск в зону конфликта на Украине. Об этом пишет газета The Telegraph.

Глава военного ведомства Соединенного королевства отметил, что зарубежным партнерам Киева следует убедиться в должном финансировании и подготовке украинских солдат. То же касается наличия у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нужного им оборудования.

При этом Шеппс подчеркнул, что вряд ли когда-нибудь предложит отправить западные войска на поле боя.

«Я также не думаю, что это необходимо», — добавил министр.

Как он сказал, в настоящее время западным государствам не надо придумывать новые способы помочь Киеву. Вместо этого им стоит сосредоточиться на уже существующих мерах поддержки, в том числе усилив их до уровня Лондона.

Более того, глава военного ведомства Великобритании высказался против отправки в зону конфликта бывших военных из стран — членов НАТО ради обучения украинских бойцов. Он пояснил, что не поддерживает соответствующую инициативу из-за нежелания «переступать черту».

14 мая Шеппс сообщил, что власти страны разрешили Киеву использовать британское оружие для ударов по Крымскому полуострову. По его словам, решение было принято, так как Соединенное королевство считает эту территорию неотъемлемой частью Украины.

Ранее в офисе президента Украины назвали странным, что западные страны не считают себя участниками конфликта с РФ.

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