Петербургские полицейские обещали не заводить уголовное дело за взятку в 120 тысяч рублей

В Санкт-Петербурге трое сотрудников уголовного розыска получили взятку и были задержаны оперативниками собственной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, закон нарушили полицейские из отдела по Петродворцовому району. Отсутствие статуса подозреваемого по уголовному делу о краже они оценили в 120 тыс. рублей.

Информация о противоправных методах работы сотрудников полиции поступила в УСБ в мае. Полученные от неуказанного лица сведения оказались верны.

В итоге стражи порядка получили указанную сумму за непривлечение гражданина к уголовной ответственности, и 14 мая были задержаны сами. Их доставили на допрос в следственные органы.

Ранее россиянин вышел из колонии за взятку в 100 тыс. рублей и вновь попал за решетку.