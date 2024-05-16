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Бывший игрок «Зенита» высказался о зарплатах в клубе

Тренер Хомуха: у бразильцев «Зенита» притупилась мотивация

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Александр Гальперин/РИА Новости

Знаменитый в прошлом российский футболист, а ныне тренер Дмитрий Хомуха, во время игровой карьеры выступавший в том числе и за «Зенит», не удивился решению объявить о продлении контракта с Сергеем Семаком на пять лет и повышении зарплат лидеров команды до ответного полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России против ЦСКА и развязки в чемпионской гонке.

«Это доверие должно повлиять положительно. Понятно, что бразильские футболисты играют за «Зенит» уже не первый год, поэтому постоянные победы в чемпионате притупляют чувства. С этим непросто справляться. Возможно, у них есть предложения из других стран. Мотивацию поддерживать очень сложно, но это необходимо. Семак с этим хорошо справляется», — цитирует Хомуху Legalbet.

Председатель совета директоров санкт-петербургского клуба Елена Илюхина объявила, что в 99-й день рождения «Зенита» 25 мая договор с Сергеем Семаком будет продлен на пять лет, а лидеры команды среди игроков получат повышение окладов.

«Зенит» одержал победу над ЦСКА в ответном матче финала Пути РПЛ, выиграв в серии пенальти (5-4) после нулевой ничьей на поле. В суперфинале Кубка России команда Семака встретится с калининградской «Балтикой».

Ранее футболист «Спартака» объяснил причину вылета из Кубка России.

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