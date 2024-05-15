В Севастополе сработали силы ПВО, сбито несколько целей

Силы противовоздушной обороны (ПВО) работают в Севастополе, к настоящему времени сбито уже несколько целей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Все службы приведены в состояние боевой готовности.

Губернатор обратился к жителям с призывом сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

«Главное — не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки», — напомнил Развозжаев.

Утром 15 мая Минобороны РФ сообщило, что накануне ночью средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Крымского полуострова десять дальнобойных ракет ATACMS.

После этого губернатор Севастополя предупреждал, что в городе, в районе Северной стороны после сбития ракет ATACMS рассыпались несдетонировавшие суббоеприпасы, которые ни в коем случае нельзя поднимать из-за опасности взрыва.

Ранее в Крыму силы ПВО сбили несколько ракет у аэродрома Бельбек.