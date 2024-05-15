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В ХАМАС прокомментировали свою собственную судьбу

Хания: решение о судьбе ХАМАС примет администрация Газы после окончания боев

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Yousef Masoud/AP

После завершения военных действий администрация сектора Газа примет решение о будущем палестинского движения ХАМАС и его участии в управлении анклавом. Об этом заявил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, пишет ТАСС.

«Администрация сектора Газа примет решение о судьбе движения, ориентируясь на высшие интересы палестинского народа и национальные цели, которые предполагают объединение сектора Газа и Западного берега реки Иордан», — отметил Хания в своем заявлении, опубликованном в телеграм-канале движения.

До этого армия Израиля ликвидировала одного из командиров «Хезболлы». ЦАХАЛ атаковал Хоссейна Ибрагима Мечи с помощью самолета ВВС и ликвидировал его в районе города Сур. По данным военного ведомства, уничтоженный командир был ответственным за центральные и западные регионы Ливана. Хасин отвечал за планирование и реализацию многих задач в тылу Израиля во время боевых действий.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Новый виток эскалации начался после того, когда Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска, где находились два генерала иранского Корпуса стражей Исламской революции. Иранские власти пообещали принять ответные меры.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на израильский удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске 1 апреля. За пятичасовую атаку Исламская Республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, сообщил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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