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Стало известно, почему Вендел решил остаться в «Зените»

Тренер Силкин: Вендел в Европе уже никому не нужен

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин высказался о ситуации с бразильцами в санкт-петербургском «Зените», отметив, что те диктуют клубу условия в отношении своих желаний.

«Если «Зенит» считает себя флагманом российского футбола, то порядок там должен быть, как нигде. Не футболисты должны диктовать, увеличивать или не увеличивать зарплаты. Они до такой степени уже избаловались, что им не нравится, если в контракт вносятся их обязанности, что им нельзя и что можно. Вендел никому больше не нужен! Поэтому он говорит, что точно останется в «Зените», — цитирует Силкина Legalbet.

Вендел перешел в «Зенит» из португальского «Спортинга» в 2020 году. Перед стартом текущего сезона он хотел покинуть клуб из Северной столицы, однако не смог договориться, чтобы его отпустили из клуба. Он провел 31 матч за сине-бело-голубых во всех турнирах в кампании – 2023/24, отметившись четырьмя забитыми мячами и восемью результативными передачами. Соглашение полузащитника с клубом истекает летом 2027 года.

Ранее в «Спартаке» заявили о проваленном сезоне.

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