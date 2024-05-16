В Словакии заявили, что жизни Фицо после покушения ничто не угрожает

Премьер Словакии Роберт Фицо после покушения более не находится в опасной для жизни ситуации. Об этом со ссылкой на вице-премьера Томаша Тараба сообщает «Парламентская газета».

«Я был очень шокирован. К счастью, насколько я знаю, операция прошла успешно, и я предполагаю, что в конечном итоге он выжил. В данный момент его жизни ничего не угрожает», — сказал Тараба британскому BBC.

Вечером 15 мая премьер Словакии Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина в городе Гандлова. По словам очевидцев, по окончании мероприятия политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов и Фицо упал на землю. Премьер-министр был ранен в грудь и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Позже стало известно, что в Фицо стрелял 71-летний писатель Юрай Цинтула.

Медикам удалось стабилизировать состояние пострадавшего и провести ему успешную операцию. К настоящему времени премьер-министр Словакии после операции находится в искусственной коме.

Ранее во Франции связали покушение на Фицо с его политическими взглядами.