Мэр Тбилиси подверг критике глав МИД Исландии, Литвы и Эстонии за посещение митинга

Мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Свободная Грузия» Каха Каладзе резко осудил министров иностранных дел Исландии, Литвы и Эстонии за их участие в антиправительственном митинге в грузинской столице. Об этом сообщает телеканал «Рустави-2».

Каладзе назвал происходящее в стране попыткой государственного переворота с участием внешних сил. Примером такого вмешательства является посещение главами МИД трех стран митинга против закона об иностранных агентах, проходящего у здания парламента. По словам Каладзе, подобное поведение — это враждебный акт, попытка углубить поляризацию в стране.

До этого сообщалось, что министры иностранных дел Латвии, Литвы, Эстонии, а также Исландии прибыли в Грузию.

Рассматриваемый в парламенте Грузии закон об иноагентах вызвал неоднозначную реакцию внутри страны и за рубежом. В случае его принятия все некоммерческие юридические лица и СМИ, более 20% дохода которых поступает из-за границы, будут обязаны регистрироваться в специальном государственном реестре. Кроме этого, такие НПО и СМИ должны будут каждый год предоставлять Минфину Грузии декларацию о доходах и расходах.

Ранее США призвали провести расследование в связи с протестами в Грузии.