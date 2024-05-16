Франция введет военный контингент в Новую Каледонию

Французские власти решили привлечь военных для охраны морских портов и аэропортов Новой Каледонии, заморской территории Франции, из-за продолжающихся беспорядков. Об этом сообщил премьер-министр Габриэль Атталь на заседании кризисного штаба при МВД республики, сообщает BFMTV.

13 мая в столице Нумеа прошла демонстрация протеста против французского законопроекта о расширении избирательного корпуса на местных выборах, которая переросла в беспорядки. Протестующие грабили и поджигали магазины, аптеки и автозаправки, среди них было много несовершеннолетних. Из-за усиления насилия в агломерации Нумеа временно закрыли школы, ввели комендантский час с 18:00 до 06:00, запретили собрания, ношение оружия и продажу алкоголя.

15 мая президентский дворец объявил о введении чрезвычайного положения в Новой Каледонии на 12 дней. Кроме того, планируется направить дополнительные силы в виде 500 полицейских и жандармов к уже находящимся на месте 1,8 тыс. сотрудникам. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил о «сотнях» пострадавших, включая около 100 правоохранителей в Новой Каледонии.

2 апреля сенат Франции одобрил законопроект о предоставлении права участвовать в региональных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет.

Ранее это право имели только граждане, зарегистрированные как избиратели на момент Нумейского соглашения 1998 года, которое расширило автономию территории, и их дети. Законопроект был утвержден депутатами Национального собрания 14 мая, окончательное одобрение должно состояться на совместном заседании двух палат парламента в начале июня.

Ранее в Новой Каледонии произошло землетрясение.