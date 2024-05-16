«Временная мера»: заключенных будут досрочно выпускать из переполненных британских тюрем

Британское правительство собирается выпустить на свободу некоторых преступников из-за переполненных тюрем, сообщает Reuters.

По данным агентства, за последние 30 лет число заключенных в Англии и Уэльсе выросло вдвое, а произошло это из-за увеличения сроков уголовных наказаний и ужесточения подхода к борьбе с насильственными преступлениями и наркотическими преступлениями. В результате каждые три тюрьмы из пяти оказались переполнены.

Теперь власти планируют досрочно освободить часть заключенных, надеясь таким образом снизить «давление на тюремную сеть». В местах лишения свободы останутся осужденные за терроризм, сексуальные или тяжкие насильственные преступления.

Известно, что досрочное освобождение будет применяться только к заключенным, у которых срок подходит к концу. После выхода на свободу они будут находиться под строгим судебным контролем и носить электронные метки.

«Это временная мера», — подчеркнул пресс-секретарь премьер-министра Великобритании.

Ранее в Красноярском крае две колонии закрылись из-за отправки осужденных на СВО.