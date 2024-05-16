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США ведут переговоры о выводе войск с нигерийским Национальным советом спасения родины

Американская делегация ведет переговоры о выводе войск из Нигера

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Mahamadou Hamidou/Reuters

США ведут с властями Нигера переговоры о завершении вывода американских войск с территории этой африканской страны. Об этом сообщает ТАСС.

На слушаниях в палате представителей конгресса США помощник госсекретаря по делам африканских государств Молли Фи пояснила, что представители Пентагона в настоящее время находятся в столице Нигера городе Ниамей для обсуждения вариантов «ответственного вывода войск». С нигерийской стороны в переговорах участвуют представители Национального совета спасения родины.

10 мая американская газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что министерство обороны Соединенных Штатов приняло решение о выводе из Нигера всех своих военнослужащих в количестве одной тысячи человек.

Возможно, они будут переведены в Мали или Буркина-Фасо.

1 мая в столице Нигера подняли российские флаги, а издание The Hill назвало вывод войск США из Нигера крупной победой РФ.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Россия отправила в Нигер гуманитарную и военную помощь.

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