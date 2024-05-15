Лидер прозападной оппозиции опроверг связь своей партии с покушавшимся на Фицо

Лидер прозападной оппозиции Словакии отверг причастность Юрая Цинтулы, стрелявшего в премьера страны Роберта Фицо, к партии «Прогрессивная Словакия». Об этом сообщает РИА Новости.

Лидер партии Михал Шимечка предостерег от распространения ложной информации о стрелявшем.

«Однозначно отвергаем то, что он был членом нашего движения. Не существует вообще никакой другой связи с нашей партией или с членами нашей партии», — написал Шимечка.

Вечером 15 мая премьер Словакии Роберт Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина в городе Гандлова. По словам очевидцев, по окончании мероприятия политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов и Фицо упал на землю. Премьер-министр был ранен в грудь и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Позже стало известно, что в Фицо стрелял 71-летний писатель Юрай Цинтула.

Медикам удалось стабилизировать состояние пострадавшего и провести ему успешную операцию. К настоящему времени премьер-министр Словакии после операции находится в искусственной коме.

Ранее МИД России сделал официальное заявление в связи с покушением на Фицо.