Президент Швейцарии после покушения на премьера Словакии призвала защитить демократию

Швейцарский президент Виола Амерд после покушения на премьера-министра Словакии Роберта Фицо призвала принять все возможные меры для защиты демократии. Об этом сообщается на ее странице в социальной сети X.

Амерд заявила, что глубоко шокирована нападением на главу словацкого правительства. Она подчеркнула, что Швейцария осуждает все акты насилия. По словам президента, в это тревожное время необходимо сделать все возможное, чтобы защитить демократию. Амерд от своего имени и лица государства выразила поддержку Фицо, его семье и народу Словакии.

До этого лидер прозападной оппозиции Словакии Михаил Шимечка отверг причастность Юрая Цинтулы, стрелявшего в премьера страны Роберта Фицо, к партии «Прогрессивная Словакия».

Фицо получил ранение в результате стрельбы, произошедшей после выездного заседания кабмина Словакии в городе Гандлова. По словам очевидцев, когда мероприятие закончилось, политик подошел к местным жителям. Затем из толпы раздалось несколько выстрелов и Фицо упал на землю. Согласно данным словацких СМИ, премьер-министр был ранен в грудь и живот, его увезли на вертолете в один из госпиталей в Братиславе. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее издание Pravda опубликовало кадры первых секунд после покушения на Роберта Фицо.