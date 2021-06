Компания Rocket Lab выиграла конкурс NASA на разработку миссии к Марсу

Rocket Lab, американская частная космическая компания, одержала победу в конкурсе NASA на создание двух космических аппаратов, которые будут отправлены для изучения Марса. В рамках программы Missions for Planetary Exploration (SIMPLEx) компания разработает для миссии два небольших аппарата Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE) размером с микроволновую печь.

Они будут запущены на орбиту Марса для изучения его магнитосферы и влияния солнечного ветра на атмосферу планеты, предположительно, в 2024 году. Аппараты будут созданы на основе платформы Photon, в которой фирма использует свою двигательную установку, в миссии на Марс в ней планируется установить звездные датчики и системы ориентации.

Стоимость миссии пока не известна, но ее запуск должен существенно снизить расходы на осуществление таких экспедиций, которые как правило обходятся в сотни миллионов долларов. «Что мы намерены сделать… это переосмыслить и сказать – минутку, ради нескольких десятков миллионов долларов, почему мы не можем полететь к другой планете с меньшим аппаратом и сделать действительно важную науку?», — заявил глава компании Питер Бек, передает CNBC. По его словам, достижения частных компаний в области ракетостроения и спутникостроения могут «абсолютно» обрушить стоимость межпланетных миссий. «Плюс это просто прикольно», — добавил он.