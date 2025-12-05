проект

Выйти
Удалить свои данные
>
Наука
Размер текста
А
А
А

Врач рассказала, в какое время суток нужно делать тест на беременность

Гинеколог Лобачева: время сдачи теста на беременность влияет на результат

true
true
true
close
brizmaker/Shutterstock/FOTODOM

Время суток, когда женщина делает тест на беременность, может повлиять на результат. Так, вечером можно получить ложный результат, рассказала «Газете.Ru«ассистент кафедры акушерства и гинекологии Института хирургии Пироговского Университета, врач-гинеколог Юлия Лобачева.

После того как плодное яйцо прикрепляется к стенке матки, формируется хорион (то, что в будущем станет плацентой). Ворсины хориона начинают выделять ХГЧ, тот самый гормон, который и вступает в реакцию с индикатором, нанесенным на полоску.

«Первый нюанс: плодное яйцо прикрепляется к стенке матки через 6–12 дней после оплодотворения, соответственно, чем мы раньше начнем использовать тест-полоски, тем меньше вероятность распознать это волшебное состояние. Другой момент — время суток. Считается, что утренняя порция мочи идеальна для такой детекции, поскольку она более концентрированная. Туда же относится большое количество выпитой жидкости, если выпить много воды, то концентрация ХГЧ в моче может быть снижена», — рассказала доктор.

Третья причина ошибки в результатах теста — несоблюдение инструкции, если не выдержали по времени полоску в моче или не так глубоко опустили ее в мочу, либо использовали просроченный тест.

«Есть сопутствующие ситуации, которые искажают результат данных тестов, например прием препаратов ХГЧ, а есть причины, которые не связаны с беременностью совсем. Например, опухоли, которые секретируют ХГЧ, к ним относятся аденокарциномы поджелудочной железы, опухоли печени, желудка и кишечника. Хочется отметить самый достоверный метод определения беременности — кровь на ХГЧ и впоследствии УЗИ органов малого таза», — заключила доктор.

Ранее были названы самые опасные для здоровья пестициды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами