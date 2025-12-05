Врач рассказала, в какое время суток нужно делать тест на беременность

Время суток, когда женщина делает тест на беременность, может повлиять на результат. Так, вечером можно получить ложный результат, рассказала «Газете.Ru«ассистент кафедры акушерства и гинекологии Института хирургии Пироговского Университета, врач-гинеколог Юлия Лобачева.

После того как плодное яйцо прикрепляется к стенке матки, формируется хорион (то, что в будущем станет плацентой). Ворсины хориона начинают выделять ХГЧ, тот самый гормон, который и вступает в реакцию с индикатором, нанесенным на полоску.

«Первый нюанс: плодное яйцо прикрепляется к стенке матки через 6–12 дней после оплодотворения, соответственно, чем мы раньше начнем использовать тест-полоски, тем меньше вероятность распознать это волшебное состояние. Другой момент — время суток. Считается, что утренняя порция мочи идеальна для такой детекции, поскольку она более концентрированная. Туда же относится большое количество выпитой жидкости, если выпить много воды, то концентрация ХГЧ в моче может быть снижена», — рассказала доктор.

Третья причина ошибки в результатах теста — несоблюдение инструкции, если не выдержали по времени полоску в моче или не так глубоко опустили ее в мочу, либо использовали просроченный тест.

«Есть сопутствующие ситуации, которые искажают результат данных тестов, например прием препаратов ХГЧ, а есть причины, которые не связаны с беременностью совсем. Например, опухоли, которые секретируют ХГЧ, к ним относятся аденокарциномы поджелудочной железы, опухоли печени, желудка и кишечника. Хочется отметить самый достоверный метод определения беременности — кровь на ХГЧ и впоследствии УЗИ органов малого таза», — заключила доктор.

Ранее были названы самые опасные для здоровья пестициды.