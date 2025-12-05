Новые части ВСУ могут перейти на сторону России в ходе конфликта или просто сдаться в плен, поскольку военный переворот на Украине ничего не даст. Об этом News.ru заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он допустил, что отдельные формирования перестанут подчиняться командованию на фоне происходящего на Украине. В то же время аналитик подчеркнул, что «военный переворот ничего не даст».

По его словам, некоторые части ВСУ могут выйти из повиновения, и «будут сами принимать «какие-то мирные соглашения». Речь идет либо о переходе на сторону ВС РФ, либо о сдаче в плен, указал Матвийчук.

7 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила со ссылкой на данные Генпрокуратуры Украины, что ряды ВСУ ежемесячно покидают от 15 до 18 тысяч дезертиров. Она также обратила внимание, что с февраля 2022 года на Украине завели более 230 тысяч уголовных дел в связи с самовольным оставлением воинской части.

Ранее Путин словом «довоевались» оценил отказ Украины уходить из Донбасса.