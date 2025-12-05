На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России допустили, что в ВСУ будут самостоятельно принимать «мирные соглашения»

Полковник Матвийчук: новые части ВСУ будут уходить на сторону ВС РФ или сдаваться
true
true
true
close
Maksym Kishka/Reuters

Новые части ВСУ могут перейти на сторону России в ходе конфликта или просто сдаться в плен, поскольку военный переворот на Украине ничего не даст. Об этом News.ru заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Он допустил, что отдельные формирования перестанут подчиняться командованию на фоне происходящего на Украине. В то же время аналитик подчеркнул, что «военный переворот ничего не даст».

По его словам, некоторые части ВСУ могут выйти из повиновения, и «будут сами принимать «какие-то мирные соглашения». Речь идет либо о переходе на сторону ВС РФ, либо о сдаче в плен, указал Матвийчук.

7 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила со ссылкой на данные Генпрокуратуры Украины, что ряды ВСУ ежемесячно покидают от 15 до 18 тысяч дезертиров. Она также обратила внимание, что с февраля 2022 года на Украине завели более 230 тысяч уголовных дел в связи с самовольным оставлением воинской части.

Ранее Путин словом «довоевались» оценил отказ Украины уходить из Донбасса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российские фрилансеры заполонили кофейни. Могут ли заведения с этим бороться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами