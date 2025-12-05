Названа неочевидная причина, которая поможет снизить цены в России

Цены на товары и услуги в России могут снизиться в случае воплощения национальной модели целевых условий бизнеса, сказал «Газете.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.

Председатель правительства Михаил Мишустин 1 декабря подписал распоряжение об утверждении Национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Это план из 11 «дорожных карт» и 280 мероприятий, нацеленных на 40 конкретных показателей. Стратегическая задача амбициозна: к 2030 году вывести Россию в топ-20 стран по качеству деловой среды. Особое внимание уделено регионам: упрощение процедур регистрации, поддержка инновационных производств, помощь в подключении к инфраструктуре, упрощение аренды земельных участков. Речь идет также о моратории на привлечение к ответственности малого и среднего предпринимательства при первичных нарушениях по НДС. Документ охватывает все — от налогообложения до разрешения споров. Государство активно снимает административные барьеры.

«Мы привыкли думать, что поддержка предпринимательства — это про льготы для заводов-гигантов или IT-корпораций. Но на самом деле бизнес — это пекарня в вашем доме, это сервис по ремонту, который чинит ваш телефон, это небольшое производство мебели в вашем городе. И когда государство утверждает 280 конкретных мероприятий по снятию административных барьеров, оно фактически борется с вашей инфляцией. Связь здесь прямая, хотя и не всегда очевидная. Каждый день, который фура с продуктами простаивает из-за лишней бумажки, или каждый месяц, который застройщик тратит на согласование подключения к сетям, — все это закладывается в конечную цену товара. Мы с вами переплачиваем за чужую бюрократию.

Если новая модель сработает так, как задумано, и упростит получение земли или разрешений, издержки снизятся, констатировал Наумов. А «значит, товары и услуги станут доступнее, появятся быстрее, и конкуренция за нас, потребителей, станет честнее», считает депутат.

«Конечно, мгновенного чуда не произойдет. Это работа «вдолгую»: реальный эффект в регионах мы начнем ощущать через год-два, когда эти нормы спустятся с федерального уровня на землю. И здесь кроется главный риск — риск имитации. Самая идеальная «дорожная карта» может разбиться о нежелание конкретного чиновника на месте менять привычный уклад. Для простых граждан это риск упущенных возможностей: если упрощение останется только на бумаге, мы продолжим жить в экономике завышенных цен и дефицита качественных услуг», — заключил Наумов.

По его словам, в комитете по экономической политике будут внимательно следить, чтобы эти сотни мероприятий не превратились в сотни новых отчетов. Потому что главная цель — не красивые графики, а реальное ощущение у людей, что жить, работать и покупать в своей стране стало проще и комфортнее, подчеркнул Наумов.

Ранее россиян предупредили о стремительном росте цен.