«Я не открывал шампанское, когда FIS отстранила россиян»: Клебо о допуске России к турнирам

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо заявил, что не радовался отстранению российских спортсменов, хотя сейчас против их допуска, передает Langrenn.

«Я сказал то, что думаю, все время был в этом последовательным. Сейчас ситуация изменилась, и я вынужден реагировать соответствующе. Но это не так, что я открыл шампанское, когда FIS сказала, что они не смогут выступать», — заявил Клебо.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Олимпиада состоится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее допуск российских лыжников назвали странным.